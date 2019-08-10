لندن 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية بآخر تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مبرزة رسالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى جميع الموظفين الحكوميين بأن الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أولوية قصوى، وأنه يفضل الانسحاب في وجود اتفاق يلغي مسألة وضع الحدود الأيرلندية الذي ستكون له عواقب غير مقبولة على بلاده.وأفادت الصحف أن بوريس جونسون حين كان وزيرا للخارجية قد دعم خطة لإرسال قوات بريطانية إلى اليمن لتحرير ميناء مدينة الحديدة، وأن هذا الخيار ربما لا يزال على الطاولة.ونقلت الصحف إعلان وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس أن الولايات المتحدة تخطت ألمانيا لتصبح أكبر مصدر إلى بريطانيا للمرة الأولى على الإطلاق وذلك عقب ارتفاع الواردات من الولايات المتحدة 14 % لتصل إلى78.27 مليار جنيه استرليني خلال عام.وأشارت إلى معاناة أجزاء من بريطانيا، بما في ذلك أحياء في العاصمة لندن أمس من عطل كهربائي ضخم أدّى إلى اضطرابات شديدة وفوضى عارمة في حركة المواصلات العامة في ساعة الذروة.ولفتت الانتباه إلى أن الحكومة البريطانية ستعقد محادثات الأمم المتحدة 2020 بشأن المناخ العام في مدينة جلاسجو باسكتلندا إذا نجح طلبها لاستضافة الاجتماع.وأبرزت الصحف استمرار تهديد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية على هزيمة التنظيم.// انتهى //13:31ت م0095