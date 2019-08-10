عرفات 09 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 20 أغسطس 2018 م واسصعيد عرفات، ملتقى ضيوف البارئ، جمعهم من مختلف الأمصار والبلدان، تركوا الأهل والولد ، وبذلوا الغالي والنفيس، ماثلين في مكان وزمان ولباس واحد، رجاء رحمة الله بقلوب خاشعة منيبة.عرفات .. السهل والوادي والجبل، عرفات المسجد، والصعيد الطاهر، تدنو فيه الرحمة ، ورجاء العتق من النار والعود بمغفرة الذنوب.عرفات .. خير يوم طلعت فيه الشمس ، قال فيه صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً ضاجين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم".والحج عرفة .. فمن أدرك عرفة أدرك الحج .. وعرفة المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.// انتهى //13:32ت م0096