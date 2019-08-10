جدة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأنهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مشاركتها الفاعلة في موسم حج هذا العام, رصد التحسينات الجديدة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, ومتابعة حركة حجاج بيت الله الحرام ضمن اختصاصها واهتماماتها .وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن هذه التحسينات الجديدة في الخدمات المقدمة التي أدخلتها حكومة المملكة العربية السعودية على خدمات الحج واستفاد منها الحجيج بصورة واضحة لسهولتها ومرونتها من أبرزها مشروع قطار الحرمين الذي عمل موسم هذا العام بكامل طاقته، ووفر على الحجاج مشقة السفر وحافظ على البيئة كوسيلة نقل صديقة للبيئة .ونوه بمنظومة هذه الخدمات كتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة سعياً لتحسين وتطوير خدماتها ، و تشغيل وزارة الحج والعمرة للمسار الإلكتروني لتسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من خارج المملكة الذي خدم أكثر من مليون وثمانمئة ألف حاج .// يتبع //13:35ت م0097

وأشاد في هذا الصدد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية لتسهيل خدمات الحج وزيادة أعداد حجاج بيت الله .وأبرز ما حققته مبادرة طريق مكة التي استفاد منها حجاج باكستان ، وبنجلاديش ، وماليزيا ، وإندونيسيا ، وتونس .من جهته أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقه مكة المكرمة سليمان الزايدي أن الجمعية تتابع خدمات الحج من خلال فريق عمل متخصص متطلعاً للمزيد من التحسين والتطوير لهذه الخدمات لإتاحة أداء هذه الشعيرة العظيمة للمسلمين المنتشرين في أصقاع الدنيا بكل يسر وسهولة.وأبدى استحسان الجمعية بتشجيع الشباب والشابات السعوديين المتطوعين للانضمام للعاملين في خدمة الحجاج عبر منافذ القدوم وفي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .// انتهى //13:35ت م0098