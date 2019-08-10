مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني .وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة حوالي 2.4 مليون مصل بمختلف لغاتهم، إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام بست لغات بعد أن أضيفت اللغة " الصينية " إلى جانب اللغة " الإنجليزية - والفارسية - والملايو - والأوردو- والفرنسية " .// يتبع //13:46ت م0100

يذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفا مؤهلا بين مترجمين وفنيين، حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـ FM والتطبيقات باستخدام كافة التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن .ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة, والعروض المرئية, والنشر الإلكتروني, والكتيبات, إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام, وذلك على المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة .// انتهى //13:47ت م0101