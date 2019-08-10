عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسيحرص حجاج بيت الله الحرام على اقتناء المظلات الشمسية بألوانها المختلفة وصناعاتها المتنوعة وأحجامها المتعددة بين الصغيرة والمتوسطة ، لوقايتهم بحول الله من ضربات الشمس خلال أدائهم مناسك الحج في الحرم المكي والمشاعر المقدسة .وتختلف أسعار تلك المضلات لمن أراد شراءها ، فهي في متناول الجميع حيث تتراوح أسعارها من الـ 10 إلى 15 ريالاً ، وفضلاً عن دورها في الحفاظ على سلامة الحاج بعد مشيئة الله ، إلا أنها تظهر صورة جمالية لجموع ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام .بدورها حثت وزارة الصحة من خلال رسائلها التوعوية والإرشادية ضيوف الرحمن على أهمية استخدام تلك المضلات للوقاية من ضربات الشمس والمحافظة على سلامتهم ،فيما بادرت الكثير من الجهات الحكومية بتقديم وتوزيع الأف المضلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام .عدسة " واس " جالت في أرجاء المشاعر المقدسة وأبرزت مدى اهتمام الحجاج باستخدام تلك المضلات التي تقيهم من ضربات الشمس.// انتهى //13:49ت م0102