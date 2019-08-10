دار السلام 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسلقي 57 شخصًا على الأقل مصرعهم صباح اليوم في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا.وأوضح القائد الإقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا في تصريح للصحفيين أن انفجار قوي وقع في بلدة سامسارا، بضواحي موروغورو ،أدى إلى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالإجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور.// انتهى //13:50ت م0103