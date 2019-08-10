عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأوضحت "الصحة" أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ .وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذو الحجة بلغ 316919 حاجا وحاجة، حيث تم إجراء 29 عملية قلب مفتوح و 685 قسطرة قلبية.فيما أجريت 1938 عملية غسيل كلوي و 102 عمليات مناظير، و 532 عملية، بينما تم دخول 2475 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 7 حالات ولادة.// انتهى //13:54ت م0107