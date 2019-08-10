عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسوقف معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ميدانياً منذ صباح يوم عرفة على استقبال المرضى والمراجعين في مستشفيات عرفات .وزار معاليه مستشفى عرفات العام، ومستشفى الرحمة، ووقف على الاستعداد التام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام على أرض الميدان، وتابع الجاهزية، حاثاً زملاءه على بذل كافة جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن وإعانتهم بعد الله على أداء مناسك حجهم.وكانت الوزارة أتمت استعدادها ليوم عرفة الذي يُعد يوم الحج الأكبر، ومن المتوقع أن تستقبل أكبر عدد من المرضى والمراجعين في قطاعاتها بمشعر عرفات، حيث جهزت 4 مستشفيات و46 مركزا صحياً، ومستشفى ميداني .// انتهى //13:59ت م0108