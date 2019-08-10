الدمام 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسواصلت بلدية محافظة الجبيل جهودها الرقابية الميدانية، للوقوف على آداء المحلات التجارية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والأنظمة المتبعة لضمان الصحة العامة.وتمخضت الجولات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات، تضمنت أطعمة غير صالحة وعمالة غير مرخصة أو أن رخصها تحتاج إلى تجديد، واتخذ بحق هذه المخالفات الإجراءات اللازمة، إما بإغلاق المحلات المخالفة وإتلاف محتوياتها، أو الاكتفاء بتوجيه الإنذارات وإقرار الغرامات، التي تتطلع البلدية إلى قدرتها على تحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية طالما نبّهت وحذرت من مخالفة الأنظمة، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة، الضامنة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، منوهاً بعزم البلدية على مواصلة الجولات الميدانية التأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية، وتعقب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير تلك المواد، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات البلدية، لافتاً الانتباه إلى الأهمية القصوى التي تمثلها سلامة وصحة المستفيدين، إيماناً من البلدية بضرورة تحقيق هذا الهدف الذي يعد ركن أساسي، تقوم عليه باقي الأعمال والخدمات البلدية، داعيا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 الذكي، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.// انتهى //15:29ت م0139