الدمام 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسكثفت بلدية الصرار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية جهودها، لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وذلك من خلال زيادة فرق النظافة وتكثيف أعمال الرقابة الصحية وأعمال الصيانة والإنارة وأعمال الزراعة، ووضع المجسمات الجمالية وعقود الزينة على الأعمدة، كما شددت على جاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.وأوضح رئيس بلدية الصرار المهندس محسن فهاد الشرافي، أن البلدية قامت بتجهيز المسلخ لاستقبال الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية لتنظيم حركة الدخول والخروج، كما تم تزويد المسلخ بكاميرات للمراقبة، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتزيين الطرق بالإنارة التجميلية على الأعمدة وفي الميادين، و تعليق مجسمات حديدية على الأعمدة لتعطي مناظر جمالية على الطريق العام، وزيادة فرق النظافة.وأضاف الشرافي أنه تم زيادة فرق الصيانة للطرق والكهرباء والحدائق، إضافة إلى أعمال التنسيق للحدائق لاستقبال الزوار، وصيانة دورية للعب الأطفال، وذلك للتأكد على جودتها وعملها، كما تم عمل فرق طوارئ ليلية لمتابعة الأعمال المختلفة، وعمل فرق نظافة ليلية للقيام بأعمال التنظيف خلال المساء، كما تم تكثيف فرق المراقبة على المحلات الغذائية والمطاعم والمطابخ داخل الصرار والهجر والمراكز التابعة لها، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية المتبعة تجاه كل من يتهاون بصحة المواطنين.// انتهى //15:30ت م0141