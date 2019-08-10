عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسشارك 690 متطوعًا من برنامج سواعد الصحة في خدمة ضيوف الرحمن في مستشفيات المشاعر المقدسة وتنوعت أعمالهم في التخصصات الصحية المختلفة.وبينت الوزارة أن برنامج سواعد الصحة يعمل على استقطاب المحترفين من الممارسين الصحيين للقيام بمهام تطوعية علاجية ووقائية مصممة بشكل مرن يناسب تخصصات المتطوعين والحاجات الفعلية لحجاج بيت الله الحرام, ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور منسوبي القطاع الصحي في الأعمال التطوعية خلال موسم الحج .وتمثلت مسارات البرنامج بثلاث مسارات, الفرص التطوعية بالمشاعر المقدسة, والفرص التطوعية في المطارات والمواقيت والمنافذ البرية والبحرية, والفرص التطوعية في مستشفيات منطقة مكة المكرمة .// انتهى //15:30ت م0142