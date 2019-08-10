الطوال 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية محافظة الطوال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ من خلال تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وتنفيذ أعمال الإنارة وتكثيف الرقابة على المسلخ ومتابعة الأسواق ضمن خطة العمل خلال العيد.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي أن إدارة صحة البيئة بالبلدية وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ وتنفيذ أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، وذلك بهدف متابعة جميع الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بجميع أعمالها اليومية.وأكد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح التي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الشوارع .وبين مباركي أن البلدية تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حرصًا على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة.// انتهى //15:30ت م0143