مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة عدداً من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها وذلك لاستقبال المصلين لصلاة عيد الاضحى المبارك 1440 هـ.وأفاد مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الترتيبات اللازمة اتخذت من قبل الإدارات المعنية بالفرع والمحافظات، لتهيئة هذه المصليات؛ حيث وفرت جميع الاحتياجات للعمل بمواقع هذه المصليات ونظافتها وصيانتها وتطهيرها من الحشائش والأعشاب والمخلفات وإزالة الكتابات والملصقات غير اللائقة على بعض أسوار المصليات.وأشار الخامري إلى توزيع مراقبي الصيانة والمشرفين على مواقع هذه المصليات لتهيئتها من حيث النظافة والفرش اللازم لها، وذلك للتيسير والتسهيل على المصلين لصلاة عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وصحة وتمكين للإسلام والمسلمين.من جانبها جهزَّت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، عدد من الجوامع و المصليات بمكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها؛ استعدادًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كما قامت الأمانة بجهود كبيرة لتجهيز تلك المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام؛ حيث تم وضعت خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.// انتهى //15:30ت م0144