جيزان 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه لذوي وأسرة الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري - رحمه الله -.وأعرب سموه خلال برقية عزاء لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم .// انتهى //15:31ت م0145