مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات الجغرافية تحديث المتصفح الجغرافي الخاص بالمسجد الحرام، وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس شاهر بن محمد المطرفي أن هذا المتصفح عبارة عن خريطة تفاعلية مقدمة من الإدارة على شبكة الانترنت تتيح للمتصفح من جميع أنحاء العالم للموقع الإلكتروني الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من التعرف على كافة الخدمات ومعرفة مواقعها مما يوفر الجهد والوقت، وبين أن المتصفح متوفر بخمس لغات وهي العربية و الإنجليزية والأوردو و الإندونيسية والفرنسية.وأكد المطرفي أن هذى الخدمة أتت بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وسعادة مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محمد بن سليمان الوقداني لتسهيل على قاصدي المسجد الحرام وتوفير الوقت والجهد لهم ومواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //15:32ت م0146