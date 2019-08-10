جدة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأنهت أمانة محافظة جدة تجهيز "368" مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي موزعة على نطاق "19" بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، حيث قامت الأمانة بتنظيف الأرصفة والشوارع المؤدية للمساجد، إضافة الى تعميد المقاولين بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفه عاجلة.وأوضح مدير إدارة النظافة بالأمانة المهندس عبدالله بن محمد الغامدي، أن الأمانة قامت بتخصيص نحو "1180" عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق "17" جامع ومصلى في نطاق بلديات ذهبان وأبحر الشمالية وثول، و "60" جامع ومصلى في نطاق بلدية جدة الجديدة وأبحر، و "42" جامع في نطاق بلديتي العزيزية والشرفية " 66 " جامع نطاق بلديتي المطار والصفا.وأضاف الغامدي ان الأمانة هيئت " 22 " جامع ومصلى في نطاق بلدية الجامعة، و "28" جامع ومصلى نطاق بلديتي البلد وجدة التاريخية، و " 33 " جامع ومصلى في نطاق بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة، " 32 " جامع ومصلى نطاق بلدية الجنوب، و " 25" جامع ومصلى في نطاق بلدية بريمان، و " 20 "جامع ومصلى نطاق بلدية طيبة، و" 22" جامع ومصلى في نطاق بلدية خزام، و "8 " جامع ومصلى في نطاق بلدية المليساء و "3 " جوامع في منطقه الكورنيش.// انتهى //15:32ت م0147