مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساستقر حجاج مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية البالغ عددهم نحو 178 ألف حاج على صعيد عرفات .وأوضح رئيس المؤسسة أن المؤسسة عملت على تنفيذ الخطط التي أعدتها لهذا اليوم الفضيل مجندة لذلك طواقم عمل ميدانية متخصصة للقيام بدورها وواجبها لتقديم الرعاية والعناية التي تحقق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة, لافتاً أن حجاج المؤسسة يمثلون 48 جنسية من الدول الأفريقية غير العربية .// انتهى //15:33ت م0148