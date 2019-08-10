المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسعززت الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة من وتيرة نشاطها ورفعت نسق خدماتها لمواكبة التزايد المرتقب في أعداد المصلين والزوار القادمين إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما وزيارة المآثر والمواقع التاريخية التي تشتهر بها المدينة المنورة .ويعود عدد كبير من أبناء المدينة المنورة إلى طيبة الطيبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لقضاء جل أوقاتهم في أروقة المسجد النبوي حيث تحرص مختلف الأجهزة والقطاعات المعنية بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه تقديم مختلف الخدمات الأمنية والطبية والتوعوية والبيئية وكل ما يحتاجه الزائر خلال فترة وجوده في المدينة المنورة .وتنفذ الجهات الأمنية والمرورية خطة لتنظيم تدفق المركبات وتسهيل عملية وصولها إلى المنطقة المركزية ومناطق السكن وتفادي حالات الاختناق المروري في الشوارع الحيوية والطرق الرئيسية التي قد تنجم عن ازدياد حركة قدوم الزوار خلال الساعات القادمة من خلال تكثيف الدوريات الأمنية ورجال الأمن وتأمين المعدات والآليات والأجهزة الحديثة ونشر الأفراد والضباط لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار إلى جانب تجهيز المواقف الخاصة بالسيارات وتنظيم الطرق والشوارع وحركة الدخول والخروج من مواقف المسجد النبوي , بالإضافة إلى الخدمات الأمنية الموكلة إلى قوة أمن المسجد النبوي الشريف التي تعمد إلى توفير الأمن والراحة والاستقرار للزوار وتسهيل وتنظيم عملية دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي ، فيما تعد خدمة النقل الترددي إحدى أبرز الخدمات التي يتم تكثيفها بالتنسيق بين الجهات المشرفة والمنفذة والشركة المقدمة للخدمة بحيث يتم نقل أكبر أعداد من المصلين من المواطنين والمقيمين عبر مواقعها الموزعة في أحياء المدينة المنورة إلى المسجد النبوي ذهابًا وإيابًا على مدار الساعة .ودعمت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي خطتها التشغيلية بتواجد مكثف للمكلفين بخدمات التنظيم والتوجيه والإرشاد وما يتبعها من خدمات للنظافة والفرش وتوفير مياه زمزم المبردة والغير مبردة وتهيئة الساحات الداخلية والخارجية والسطح بكميات كافية من الفرش لتمكين أكبر عدد من المصلين من الرجال والنساء من أداء صلواتهم بيسر وأمان وكذلك تنظيم الحلقات والدروس الدينية ، كما تقدم إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لوكالة الرئاسة لشئون المسجد النبوي خدمات التوجيه والإرشاد للزوار داخل المسجد النبوي الشريف حيث يقوم المكلفون بالخدمة بتوجيه الزوار إلى العبادة الصحيحة والزيارة الشرعية وتنظيم الجموع الكثيرة من الزوار للسلام على الرسول صلى الله عليـه وسلم وصاحبيه - رضوان الله عليهما - وتوجيههم إلى الرواق القبلي الممتد من باب السلام إلى باب البقيع ليستمر سير هذه الجموع بشكل منظم .وتستمر مراكز ووحدات وفرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمالها لتقديم الخدمات الوقائية ومواجهة حالات الطوارئ عبر زيادة عدد فرق الدفاع المدني ونشرها في المواقع المحددة وتجهيزها بأحدث وسائل الإنقاذ والإطفاء , فيما تقدم المديرية العامة للشئون الصحية بالمدينة المنورة خدماتها الصحية والعلاجية للزوار والمعتمرين عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الدائمة الموسمية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف على مدار الـ 24 ساعة للمستفيدين من الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من الزوار من الرجال والنساء والأطفال من مختلف الجنسيات ، كما يشرف فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على عمل المؤسسات القائمة بالصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد مثل مساجد قباء والميقات والقبلتين والخندق والشهداء إلى جانب مساجد الإجابة والغمامة والمساجد التي يرتادها الزوار والمساجد الواقعة على الطرق الرئيسية بالمنطقة والعمل على إكمال متطلبات المساجد وتوفير المصاحف والفرش وأجهزة الصوت وأجهزة التكييف والإضاءة والمياه .من جهته يكثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة جولاته لمراقبة الأسواق والمراكز والمحال التجارية بهدف مراقبة الأسعار وكشف الغش التجاري والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وصلاحية الانتهاء التي تتم عن طريق المراقبين الميدانيين التابعين للفرع الذين يكثفون وجودهم في الأسواق والمراكز التجارية على فترتين صباحية ومسائية لمراقبة ومتابعة جميع المحال التجارية بما فيها محال بيع وصياغة الذهب والمجوهرات ومحال بيع المواد الغذائية والمواد التموينية الأخرى وغيرها من الأنشطة التجارية ، كما تكثف أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها هذه الأيام من خلال عمل المراقبين والفرق الميدانية على مدار الساعة لمراقبة مناطق تجمع المواطنين والزوار في الأسواق والساحات المنتشرة بالمدينة المنورة للتأكد من سلامة الشروط الصحية في المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية والتموينية وسلامة مساكن الزوار وتأمين الحاويات لجمع المخلفات وانتشار عمال النظافة في مختلف المواقع حفاظًا على الصحة العامة والحرص الدائم للمظهر العام لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم .// انتهى //15:34ت م0149