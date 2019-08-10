عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأكد فضيلة عضو السلك القضائي بدولة الجزائر الشيخ عمر بوراوي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - جعل من أولوياته واهتمامه بخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين تيسيراً لأداء شعائرهم بأمن وأمان، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الوسطية والاعتدال من خلال برامجها المتنوعة.وأوضح أن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطوة مهمة نحو تمكين أواصر الترابط بين الشخصيات الإسلامية من شتى أنحاء العالم والالتقاء مع بعضهم في أجواء إيمانية وروحانية على أرض الحرمين، منوّهاً بالخدمات الجليلة التي يحظى بها كل الحجاج منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم للمملكة.ورفع الشيخ عمر بوراوي بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لما يبذلانه من جهود مباركة لخدمة الإسلام والمسلمين الذي جعلا من أولى اهتماماتهم خدمة الحرمين وقاصديهما، كما وجه شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ بإيصاله رسالة البرنامج من خلال بذل كافة الجهود والسبل في تأدية ضيوف الملك مناسكهم بكل يسر وسهولة حتى ينعمون بالراحمة والاطمئنان خلال إقامتهم في ديار الحرمين.// انتهى //15:40ت م0151