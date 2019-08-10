الرياض 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأفاد مسؤول في نادي باريس سان جرمان الفرنسي السبت أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن تشكيلة الفريق في مباراة المرحلة الأولى من الموسم الجديد لدوري كرة القدم، المقرر لعبها الأحد، مؤكداً وجود مفاوضات متقدمة لرحيله عن الفريق.وأعلن المدير الرياضي لسان جرمان ليوناردو، غياب نيمار عن تشكيلة الفريق الذي يستضيف الأحد نيم على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى فريق العاصمة إلى لقب ثالث توالياً بعدما توج في 2018 - 2019 ولقبه السادس في آخر سبع مواسم.وأكد المسؤول في النادي العاصمي وجود مباحثات متقدمة أكثر من ذي قبل بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقال اللاعب إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.// انتهى //16:20ت م0163