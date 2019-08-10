جدة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسبدأت جمعية البر بجدة تنفيذ مشروعها السنوي (سقيا حاج ) لتوزيع مليون عبوة ماء في المشاعر المقدسة. وأضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج من المشاريع الموسمية الأساسية، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة ، مضيفا أن المشروع يهدف للإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام بجانب الجهات الرسمية.وبيّن أن هناك عدد من المشاريع الحيوية ومنها: (مشروع الأضاحي) حيث تذبح لحوم الأضاحي التي تستوفي الشروط الشرعية والصحية داخل مدينة جدة وتوزع على الأيتام والأسر المسجلة رسمياً لدى الجمعية وتستهدف الجمعية من خلاله توزيع 1000 أضحية هذا العام ، إضافة إلى مشروع ( كسوة عيد) يجري من خلالها توزيع بطاقات بقيمة 500 ألف ريال،ومشروع (عيدية يتيم) بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقيمة 150 ألف ريال لجميع الأيتام المستفيدين من الجمعية .وتأتي مشاريع جمعية البر بجدة الموسمية في إطار حرصها على أداء رسالتها نحو الحجيج وإعانة المحتاجين والأيتام.// انتهى//16:45ت م0169