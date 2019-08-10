عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، مقر وكالة الوزارة لشؤون النقل بمكة المكرمة، ووقف على جاهزية الوكالة والأعمال التي تقوم بها لخدمة ضيوف الرحمن.وأطلع معاليه على سير العمل ومدى جاهزية المشاريع التي أشرفت الوكالة على تنفيذيها والتي تهدف إلى تحسين أداء منظومة النقل العام والترددي بالمشاعر المقدسة.وقدم المشرف العام على قطاع النقل بوزارة الحج والعمرة شرح تفصيلي للمشاريع المنفذة لموسم حج هذا العام 1440هـ، أبرزها توسعت جسرين بعرفات لفصل حركة المشاة عن الحافلات بما يضمن إنسيابية الحركة ويرفع مستويات السلامة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء طريق للطوارئ بمزدلفة لإستخدامه كمسار سريع لعودة الحفلات إلى عرفات، وإنشاء جسر علوي جديد بمزدلفة لتسهيل عودة الحافلات إلى عرفات.كما اطلع معاليه على جاهزية الموقع الجديد بشرق ربوة منى لإستيعاب عدد أكبر من الحجاج وزيادة طرق المشاة والنقل، حيث تبلغ مساحة المشروع 57,000 م2 تم من خلاله إزالة مصطبه شرق منى خلال أربع أشهر فقط.ويهدف مشروع شرق ربوة منى إلى تطوير منحدر للطوارئ وزيادة عدد خيام مشعر منى بإجمالي 855 خيمة جديدة لتستوعب 22,000 حاج إضافي، بالإضافة إلى تهيئة مساحة إضافية تسهم في توسعة مسارات النقل.// انتهى //17:41ت م0181