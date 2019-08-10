اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم توزيع مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في مخيم الزعتري
السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
عمان 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة العيد والألعاب على الأطفال الأيتام وأسرهم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن ضمن مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا 2) .
ويعد المشروع أحد مبادرات برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من قبل المركز للاجئين السوريين لزرع البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم والتخفيف من معاناة اللجوء .
يذكر أن هذا المشروع شمل جميع الأيتام وذوي المفقودين في مخيم الزعتري الذي يقطنه قرابة (80 ألف لاجئ).
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18:03ت م
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