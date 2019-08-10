عمان 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة العيد والألعاب على الأطفال الأيتام وأسرهم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن ضمن مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا 2) .ويعد المشروع أحد مبادرات برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من قبل المركز للاجئين السوريين لزرع البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم والتخفيف من معاناة اللجوء .يذكر أن هذا المشروع شمل جميع الأيتام وذوي المفقودين في مخيم الزعتري الذي يقطنه قرابة (80 ألف لاجئ).// انتهى //18:03ت م0185