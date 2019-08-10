الحديدة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 142 خيمة للمتضررين من السيول في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى توزيع 20 خيمة في مخيم بني جابر و47 خيمة في مخيم الجشة و56 خيمة في مخيم اليابلي و19 خيمة في تجمعات حي القاضي، استفاد منها 852 فردا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //18:04ت م0186