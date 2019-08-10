المكلا 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساختتمت أمس دورات تمكين الشباب مهنيًا واقتصاديًا في مدينة المكلا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأشاد مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالباقي الحوثري بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في المجال التنموي، مؤكدًا أهمية التدريب المهني لإكساب المستفيدين مهنة تخفف عنهم أعباء المعيشة.وشدد مدير مشروع تحسين سبل العيش المهندس هادي باجبير على المستفيدين ضرورة مواصلة التدريب والتطبيق العملي لمعارفهم لاكتساب المزيد من الخبرة ولخوض سوق العمل بثقة أكبر.واستفاد من دورات تمكين الشباب في مدينة المكلا 45 شابًا، في مجالات صيانة الجوال والتكييف والتبريد والتمديدات الكهربائية، ويهدف المركز إلى تأهيل 350 شابًا في خمس محافظات يمنية بمجالات مهنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.// انتهى //18:04ت م0187