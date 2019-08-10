طرابلس / عكار 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2 " في لبنان.حيث جرى أمس توزيع كسوة العيد على 337 طفلاً يتيمًا ومحتاجًا في مدينتي طرابلس وعكار لإدخال الفرح والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.// انتهى //18:05ت م0189