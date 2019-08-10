الجوف 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساختتمت دورات تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا في محافظة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأشاد مدير عام مديرية الغيل درهم شايف المحبوبي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مثل هذه الدورات المهمة.وقال منسق مشروع تحسين سبل العيش في محافظة الجوف حسن مبارك إن المشروع يهدف إلى تمكين الشباب في المجالات المهنية والاقتصادية من خلال إقامة دورات متخصصة في صيانة الجوالات والتمديدات الكهربائية.ولفت مبارك النظر إلى أن المشروع استهدف 50 متدربًا من مديريتي الحزم والغيل، الأمر من شأنه دعم سوق العمالة بالخبرات وإيجاد فرص عمل للمستفيدين.وتهدف دورات تمكين الشباب إلى تأهيل 350 شابًا في خمس محافظات يمنية في مجالات مهنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.// انتهى //18:05ت م0191