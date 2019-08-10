ظهران الجنوب 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأنهت بلدية محافظة ظهران الجنوب استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة لخدمة المواطنين والمقيمين.وأكملت البلدية تجهيز مصليات العيد وتهيئة الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار ، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة وتزيين الشوارع و الميادين وتوزيع لوحات التهنئة بالشوارع العامة بالمحافظة وتجهيز المسلخ شمال المدينة بكامل طاقته لاستيعاب جميع الأضاحي والحرص على تقديم الخدمة وفق متطلبات الصحة العامة.وتشمل الخطة تكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة ، بتكليف عدد من المراقبين الصحيين للقيام بجولات مكثفة للتأكد من توفير الاشتراطات الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من مطابخ ومطاعم ومحلات الخضار واللحوم والمخابز، وكذلك تكثيف أعمال الرقابة على محلات السوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.// انتهى //19:26ت م0197