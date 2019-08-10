جدة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسواصلت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية من خلال جولاتها التفتيشية على مواقع بيع الأغنام والمسالخ العشوائية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، وأسفرت الجهود الميدانية عن رصد عددٍ من المخالفات التي اتخذت حيالها الإجراءات اللازمة.وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس فهد سعد الزهراني أن المخالفات تمثلت في حظائر غير مرخصة ومسالخ عشوائية، مؤكداً أن الأمانة تتطلع إلى الحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.//انتهى//19:27ت م0198