مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسدعمت وزارة الصحة ، مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بعدد من الأجهزة المتنقلة ذات الجودة العالية التي تسهم في تقليل وقت دورة جلسة الغسيل الكلوي الى ٥٠٪؜ وبكفاءة عالية جداً وتستخدم للحالات المستقرة لمرضى القصور الكلوي الدائم.بذلك يصل عدد أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات الصحة في المشاعر المقدسة و مكة المكرمة والمدينة المنورة ٢٨٤ جهاز غسيل كلوي بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠١٣٠ جلسة غسيل كلوي خلال موسم حج هذا العام.// انتهـى //19:55ت م0203