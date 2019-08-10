حج / " الصحة " بالأجهزة والتقنيات الحديثة تستقبل مرضى الكلى

السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
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مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس
دعمت وزارة الصحة ، مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بعدد من الأجهزة المتنقلة ذات الجودة العالية التي تسهم في تقليل وقت دورة جلسة الغسيل الكلوي الى ٥٠٪؜ وبكفاءة عالية جداً وتستخدم للحالات المستقرة لمرضى القصور الكلوي الدائم.
بذلك يصل عدد أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات الصحة في المشاعر المقدسة و مكة المكرمة والمدينة المنورة ٢٨٤ جهاز غسيل كلوي بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠١٣٠ جلسة غسيل كلوي خلال موسم حج هذا العام.
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19:55ت م
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