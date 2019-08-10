حج / " الصحة " بالأجهزة والتقنيات الحديثة تستقبل مرضى الكلى
السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس
دعمت وزارة الصحة ، مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بعدد من الأجهزة المتنقلة ذات الجودة العالية التي تسهم في تقليل وقت دورة جلسة الغسيل الكلوي الى ٥٠٪ وبكفاءة عالية جداً وتستخدم للحالات المستقرة لمرضى القصور الكلوي الدائم.
بذلك يصل عدد أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات الصحة في المشاعر المقدسة و مكة المكرمة والمدينة المنورة ٢٨٤ جهاز غسيل كلوي بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠١٣٠ جلسة غسيل كلوي خلال موسم حج هذا العام.
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19:55ت م
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