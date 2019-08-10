منى 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تستضيف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة في موسم الحج للعام الحالي 1440 هـ حجاج بيت الله الحرام من منسوبي وزارة الدفاع ومن الحجاج المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك باستضافتهم في مخيمات وزارة الدفاع التي تم تجهيزها بالكامل بكل وسائل الراحة, التي تضمن للحجاج أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة، كما تنفذ الإدارة العديد من البرامج والخدمات والأنشطة الموجهة للحجاج ، بهدف تثقيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول نسك الحج، والإجابة على أسئلة الحجاج.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة تقوم بالعديد من المهام المتعلقة بتقديم التوعية الإسلامية للحجاج من منسوبي القوات المسلحة وضيوف بيت الله الحرام، وكذلك الإشراف على المخيمات التابعة لوزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة، وتنفذ عدداً من الفعاليات كإقامة المحاضرات الدينية, وتقديم الكلمات التوجيهية, والإجابة على الأسئلة تحت إشراف نخبة من ضباط التوعية الإسلامية بالإدارة, مع الاستعانة بطلبة العلم وكبار العلماء من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفادة منهم فيما يخص الإفتاء والقيام بمهمة التوعية والإرشاد للحجيج من منسوبي القوات المسلحة.

وسخّرت الادارة كل إمكاناتها لخدمة الحجاج، باستخدام التقنية الحديثة في التوعية، عبر مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية للقيام بمهامها الدعوية والإرشادية والتوعوية وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وتسهم الإدارة بتقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لحجاج أسر الشهداء من منسوبي القوات المسلحة ومن قوات التحالف من مختلف الجنسيات المشاركة في عمليتي الحزم وإعادة الأمل التي تمت استضافتهم من قبل وزارة الدفاع، بعدد من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الوزارة من أسر قوات التحالف.

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20:00ت م

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