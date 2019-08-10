مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسقامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتوزيع هدية الحاج بمشعر عرفات اليوم، التي تحتوي على احتياجاته للوقاية من حرارة الطقس والسلامة البيئية.وتستمر الهيئة في تقديم هدية الحاج خلال الأيام المقبلة، من خلال توزيع قرابة 40 ألف هدية بالمشاعر المقدسة، في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عبر تواجدها في مواقع المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حتى يتمكن الحجاج من التعرف على حالات الطقس وطريقة التعامل معها، وكذلك المساهمة في المحافظة بيئة الحج.وشملت برامج التوعية التي تقدمها الهيئة للحجاج بالإضافة إلى هدية الحاج، كتيب إرشادي بأربع لغات تم توزيعه ورقياً وإلكترونياً، وكذلك إنتاج رقمي مكثف للتوعية الأرصادية والبيئية استند في إعداده على توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال موسم الحج .تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تسخّر جهودها كافة في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء بتوفير المعلومات الأرصادية بشكل لحظي للجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام, والحجاج والعاملين في خدمتهم، وكذلك في تكثيف عمليات التفتيش البيئي للتأكد من سلامة بيئة الحج والخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك المراقبة المستمرة لجودة الهواء باستخدام أحدث التقنيات والكفاءات البشرية.// انتهى //20:04ت م0206