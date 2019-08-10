منى 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المباركوأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.// انتهى //20:06ت م0208