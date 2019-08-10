مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسيواصل أفراد الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الإسهام مع وزارة الحج والعمرة بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات عبر 7 مراكز إرشاد منها مركزاً للأطفال التائهين.وشهدت تلك المراكز التي يواصل الكشافة العمل بها حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك قصص ومواقف إنسانية على مدار الساعة بين الكشافة والحجاج في مراكز إرشاد التائهين، مواقف تذرف فيها الدموع وتختنق فيها العبرات ، هذا يفرح فرحة اللقاء بالحاج أو الطفل الذي تاه عند لقائه، وهؤلاء يصرخون فرحاً بعد أن نجح فتيان المملكة في إيصال والدتهم أو والدهم إلى ذويه.ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، تتم بداية بتسجيل بيانات الحاج المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها، فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، كما يمكن إرشاده من خلال جهازه المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجمعية.// انتهى //20:09ت م0209