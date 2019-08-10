الحُرّث 09 ذوالحجة 1440هـ الموافق 10 اغسطس 2019م واسأنهت بلدية محافظة الحُرّث استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة لخدمة المواطنين والمقيمين .وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد المجيري، أن البلدية أكملت تجهيز مصليات العيد وتهيئة الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار ، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة وتزيين الشوارع و الميادين ومدخل المحافظة ، وتوزيع لوحات التهنئة بالشوارع العامة .وأضاف أن خطة العمل تشمل كذلك تكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة ، حيث تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للقيام بجولات مكثفة للتأكد من توفير الإشتراطات الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من مطابخ ومطاعم ومحلات الخضار واللحوم والمخابز، وكذلك التنبيه على محلات صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، ومغاسل السيارات بعدم استغلال العيد برفع الأسعار ، متمنيًا للجميع قضاء أوقات ممتعة في المحافظة .// انتهى //21:01ت م0233