مكة المكرمة في 09 ذو الحجة 1440 ه الموافق 10 أغسطس 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام برنامج " شراكة فاعلة" مع الجهات الأمنية الرسمية كالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، أو الجمعيات كجمعية "غوث"، أو الجهات التطوعية، فيما يختص بالأعمال التنظيمية، كتوجيه النساء إلى مصلياتهن في أطراف المطاف، وتوسعة دائرة الطواف للطائفين، وتوجيه المصلين الى المصليات الخاصة بهم خارج دائرة الطواف، وترتيب صفوف الحجاج استعداداً لصلوات الفريضة، والتخفيف من الزحام عند الحجر الأسود.وأوضح رئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن دائرة العمل تتصل بعدد من البرامج الأخرى كبرنامج تعظيم البلد الحرام، والكشافة في خدمة المجتمع، بالتنسيق مع إدارة تنسيق العمل التطوعي بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، وهي إدارة وجَّه بإنشائها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ إيماناً منه بأن زرع فكرة العمل التطوعي في أبناء هذا الوطن وخدمة الحجاج والمعتمرين وقضاء حوائجهم والمبادرة في نفعهم دون انتظار ثناء أو شكر، هذا ما نفخر به، والذي نُعده وسام شرف وفخر نعتز به أمام الجميع.// انتهى //21:02ت م0236