جيزان 09 ذوالحجة 1440هـ الموافق 10 اغسطس 2019م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال نائب أمير منطقة جازان في برقية تهنئة بهذه المناسبة : " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات" ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //21:10ت م0239