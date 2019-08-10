عام / سمو نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك
السبت 1440/12/9 هـ الموافق 2019/08/10 م واس
جيزان 09 ذوالحجة 1440هـ الموافق 10 اغسطس 2019م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب أمير منطقة جازان في برقية تهنئة بهذه المناسبة : " يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بقدوم عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات" ، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.
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21:10ت م
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