الطائف 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسيعيش زوار "قرية ورد" في منتزه الردف الشهير، تجربة ثرية غايتها الترفيه ومضمونها المعرفة وطابعها الإبداع، وتم تصميم العديد من الفعاليات النوعية التي تجذب جميع افراد الأسرة، من مختلف الأعمار، وشدت الأنظار من بينها عروض "الورود المرعبة".وتقدم عروض الورود المرعبة، تجربة مفعمة بالمرح يغلب عليها طابع الترقب والدهشة، مع الغرف المتعددة والإضاءات الخافتة والمؤثرات الصوتية والشخصيات الشهيرة في أفلام الرعب، وهي ترتدي الأزياء المزينة بالورود، مع مفاجئات غير متوقعة تصنع تجربة ممتعة خلال موسم الطائف.وتتنوع الفعاليات في قرية ورد، حيث تقدم الجانب المعرفي مع المتحف والمصنع وورش العمل، والطابع الترفيهي مع موكب الورود وسيرك الورد وسينفونية والورود الراقصة، بالإضافة إلى الورود المرعبة، كما تقدم المنتجات العديدة التي يتداخل فيها طعم او تركيب او شكل الورد، في ترسيخ لأهمية الورد في مدينة الطائف "مصيف العرب"، كأحد أهم المنتجات الطبيعية، وأكثرها جودة وشهرة عالمية.// انتهى //21:16ت م0240