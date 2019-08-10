الباحة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10أغسطس 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والمندق والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والأمير حسام ، والخلب ،والثروة الوطني ، وبني ظبيان ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:18ت م0241