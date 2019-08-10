مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و (صحواً) على المدينة المنورة.وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 45 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو متراً في الساعة.وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 28 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 18 - 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 - 45 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة.وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 - 42 كيلو متراً في الساعة.// انتهى //21:23ت م0242