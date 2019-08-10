عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسالحاج الخمسيني بشارة أحمد قمر التشادي الجنسية عندما قدم للمملكة للحج تحامل على إصابته في قدمه اليسرى خلال حادث دراجة نارية وأصر على اغتنام الفرصة لأداء فريضة الحج التي كان ينتظرها طويلا.وكان بشارة قد أصيب في رحلة القدوم من ولاية وادي فيرا خلال التنقل في الباص المتجه للمطار ولكنه تحمل حتى وصل للمملكة وفي المدينة المنورة بدأت آثار القدم السكري تعيق حركته مما دعا حملته لنقله للمستشفى ومن ثم تصعيد مع قافلة الحج لمستشفى عرفات العام في فجر يوم الوقفة الطبيب القائم على حالته أصر على إجراء عملية جراحية لتنظيف القدم.بعد الإفاقة السعادة لا توصف في محيا الحاج التشادي بعد أن أبلغه الطبيب نجاح عمليته وأنه سيكمل مناسك حجه.الحاج بشارة أثنى على التعامل والخدمة الصحية التي حصل عليها وأنها بعد الله سبحانه وتعالى سبب في إنقاذ قدمه من البتر وإكمال مناسك حجه.// انتهى //21:38ت م0245