بيروت 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 814.40 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة تراجعاً ليبلغ 46 ألفاً و919 سهماً بقيمة 246 ألفًا و912 دولارا، مقابل 113 ألفًا و148 سهماً بقيمة 433 ألفاً و236 دولاراً الأسبوع السابق.وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.94 مليارات دولار، مقابل 7.97 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //21:45ت م0247