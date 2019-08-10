مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسفعلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطبيق خدمة الهاتف المجاني لتوعية الحجاج والمعتمرين عبر شبكة الهاتف الجوال حرصاً منها على استمرارية التواصل مع السائلين عبر الرقم 8002451000 خلال فترة انتقال الدعاة المشاركين في الخدمة من عرفة إلى مزدلفة، حيث استقبل الدعاة خلال فترة الانتقال المقدرة بنصف ساعة قرابة 3000 مكالمة .وتواصل الوزارة بمتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم خدمات الاتصال المجاني لجميع الحجاج وبلغات عالمية وبمشاركة عدد من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والدعاة وطلبة العلم وذلك على مدار الساعة .// انتهى //22:24ت م0259