مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسقام معالي أمين أمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بجولة تفقدية لمشعر مزدلفة.واطلع معاليه خلال الجولة على الخدمات البلدية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة ليتنسى لهم أداء نسكنهم بكل يسر وسهولة.وأكد المهندس القويحص أن جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية سخّرت جميع الإمكانات اللازمة وحشدت الطاقات البشرية والمادية للعمل على مدار الـ 24 ساعة لتقديم أعلى المستويات لحجاج بيت الله الحرام.// انتهى //22:51ت م0263