السيح 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأكملت جمعية البر الخيرية في مدينة السيح بمحافظة الخرج جاهزيتها لتنفيذ مشروع الأضاحي لتوفير اللحوم للأسر المستفيدة من خدمتها.‏ وتستقبل الجمعية صباح غد الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك لحوم الأضاحي من خلال فروع الجمعية بمدينة السيح طوال أيام العيد لاستلامها وحفظها في ثلاجات مخصصة ثم توزيعها نهاية كل يوم على ما يزيد عن ( 8000 ) مستفيد ومستفيدة ممن ترعاهم الجمعية وتقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.// انتهى //00:08ت م0280