مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر أن عملية تصعيد حجاج المؤسسة البالغ عددهم أكثر من 580 ألف حاج إلى صعيد عرفات ونفرتهم إلى مشعر مزدلفة تمت ولله الحمد بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي وفق خطة التصعيد والتفويج المعدة لهذا الجانب بدعم ومؤازرة وإشراف من وزارة الحج والعمرة وذلك بتوفيق الله عز وجل ثم بما وفرته وتوفره الحكومة الرشيدة من إمكانات وتسهيلات كبيرة لينعم الحجاج بوافر من الراحة والاستقرار في رحلتهم الإيمانية.وأشار إلى أن المؤسسة قامت باستحداث آلية متابعة إلكترونية لعمليات تصعيد ونفرة الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام انطلاقا من حرصها على تطويع التقنية في أعمالها وخدماتها الداخلية والخارجية لتحقيق المزيد من الراحة واليسر لضيوف الرحمن, مبينا أنه تم تصعيد أكثر من 430 ألف حجاج إلى عرفات عبر 4680 حافلة, فيما تم تصعيد أكثر من 158 ألف حاج عبر قطار المشاعر المقدسة.وأوضح الدكتور رأفت بدر أن الخطط التشغيلية والتنفيذية لأعمال الموسم سارت وتسير وفق ما رسم لها, راجيا من الله تعالى أن تتوالى تنفيذ الخطط الميدانية بكل نجاح واقتدار لتحقيق النجاح المنشود لأعمال الموسم بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة – أيدهم الله – وأن يعود الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين, معربا عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس والمطوفين كافة على جهودهم وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه ضيوف بيت الله العتيق .// انتهى //01:31ت م0287