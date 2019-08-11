القاهرة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسفاز فريق بيراميدز المصري على فريق إيتوال الكونجولي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ 64 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.وأحرز أهداف بيراميدز كل من الغاني جون أنطوي في الدقيقتين 19 و33 والإيفواري إيريك تراوري في الدقيقة 22 والمصري أحمد علي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بينما أحرز هدف الفريق الكونجولي بان موكوكبو في الدقيقة 89 .//انتهى//02:17ت م0289