مزدلفة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرمى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، جمرة العقبة.ويأتي ذلك بعد أن أشرف سمو أمير المنطقة بمتابعة من سمو نائبه على حركة ضيوف الرحمن خلال خطط التصعيد والنفرة من عرفات إلى مزدلفة.// انتهى //04:10ت م0295