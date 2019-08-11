الأمم المتحدة 09 ذو الحجة 1440هـ 10 أغسطس 2019م "واس"أدان مجلس الأمن الأحداث التي وقعت في اجتماع طارئ عقده اليوم السبت بدعوة من بولندا وفرنسا .وقالت الرئيسة الحالية للمجلس ومندوبة بولندا الدائمة لدى مجلس الأمن، جوانا رونيكا: "هؤلاء الموظفون الشجعان كانوا يعملون بموجب تفويض من هذا المجلس لتوفير مستقبل أكثر أمانًا لشعب ليبيا"، مضيفة أن أعضاء المجلس الخمسة عشر يكرمون التضحية الأسمى التي قدمها موظفو الأمم المتحدة "من أجل قضية السلام".واستمع المجلس إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة حفظ السلام بينتو كيتا، قالت فيها إن هذا الهجوم الرهيب جاء في وقت كان الناس في بنغازي يستعدون فيه لعيد الأضحى .ورحب بيان جديد "بقبول مبدأ الهدنة الإنسانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك من قبل الأطراف المعنية".وفي هذا السياق دعت البعثة إلى "احترام الهدنة الحرفي حرصا على حرمة العيد ومصلحة الليبيين".//انتهى//05:31ت م0299