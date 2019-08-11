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الأحد 1440/12/10 هـ الموافق 2019/08/11 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله .
خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات «هدي» 6500 حاج .
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.
وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن الحج .
نائب أمير مكة يقف ميدانياً على حركة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة .
خالد بن سلمان: المملكة لن تقبل بإشعال فتنة جديدة في اليمن .
«التحالف»: سنستخدم القوة العسكرية ضد مخالفي وقف إطلاق النار في عدن .
الجبير: المملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني.. وموقفنا من دعم الشرعية «ثابت» .
العامودي: نجاح خطة نقل ضيوف الرحمن من عرفات إلى مزدلفة .
مدير الأمن يطلع على الجهود الأمنية والمرورية بعرفات .
«الصحة»: وضع ضيوف الرحمن «مطمئن» ولا حالات وبائية .
«الشؤون الإسلامية»: 5705 مساجد ومصليات جاهزة لإقامة صلاة عيد الأضحى بالمملكة .
الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالاجتماع العاجل في المملكة .
الاتحاد الأوروبي يدين التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية .
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